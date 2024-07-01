Бандуркин (Федулова) Татьяна Федуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти26.12.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 30.06.1846
Рождение ребёнка
Около 02.01.1848
Дочь: (Бандуркина) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Бандуркин Димитрий Михайлов
Рождение ребёнка
12.06.1850
Дочь: (Димитриева) Акилина Дмитриевна
Отец ребёнка: Бандуркин Димитрий Михайлов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Сорокин Константин Димитриев
Отец ребёнка: Бандуркин Димитрий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 08.06.1855
Сын: Бандуркин Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Бандуркин Димитрий Михайлов
Рождение ребёнка
01.06.1858
Сын: Бандуркин Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Бандуркин Димитрий Михайлов
Рождение ребёнка
01.06.1858
Сын: Бандуркин Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Бандуркин Димитрий Михайлов
Рождение ребёнка
20.03.1860
Сын: Бандуркин Гавриил Димитриев
Отец ребёнка: Бандуркин Димитрий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 14.11.1862
Сын: Бандуркин Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бандуркин Димитрий Михайлов
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Бандуркин Димитрий Михайлов
Смерть
26.12.1903