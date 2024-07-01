Бандуркин (Федулова) Татьяна Федуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бандуркин (Федулова) Татьяна Федуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

26.12.1903

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 30.06.1846

Муж: Бандуркин Димитрий Михайлов

Рождение ребёнка
Около 02.01.1848

Дочь: (Бандуркина) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Бандуркин Димитрий Михайлов

Рождение ребёнка
12.06.1850

Дочь: (Димитриева) Акилина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бандуркин Димитрий Михайлов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Сорокин Константин Димитриев

Отец ребёнка: Бандуркин Димитрий Михайлов

Рождение ребёнка
Около 08.06.1855

Сын: Бандуркин Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Бандуркин Димитрий Михайлов

Рождение ребёнка
01.06.1858

Сын: Бандуркин Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Бандуркин Димитрий Михайлов

Рождение ребёнка
01.06.1858

Сын: Бандуркин Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Бандуркин Димитрий Михайлов

Рождение ребёнка
20.03.1860

Сын: Бандуркин Гавриил Димитриев

Отец ребёнка: Бандуркин Димитрий Михайлов

Рождение ребёнка
Около 14.11.1862

Сын: Бандуркин Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бандуркин Димитрий Михайлов

Рождение ребёнка
1863

Сын: Сорокин Платон Димитриев

Отец ребёнка: Бандуркин Димитрий Михайлов

Смерть
26.12.1903

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