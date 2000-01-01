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Шаковец Николай Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Шаковец Федор Семёнович

Мать: Шаковец Евгения

Смерть
1944
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