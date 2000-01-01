Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шаковец Николай Федорович
Шаковец Николай Федорович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Дата смерти
1944
Пол
Мужской
Отец
Шаковец Федор Семёнович
Мать
Шаковец Евгения
Дети
Не указаны
Добавил:
ТШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Шаковец Федор Семёнович
Мать:
Шаковец Евгения
Смерть
1944
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия