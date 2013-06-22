Никифорова (Степаненко) Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1949
Дата смерти22.06.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1949
Рождение ребёнка
05.01.1972
Сын: Никифоров Сергей Петрович
Отец ребёнка: Никифоров Пётр Федорович
Рождение ребёнка
01.01.1976
Отец ребёнка: Никифоров Пётр Федорович
Рождение ребёнка
26.01.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никифоров Пётр Федорович
Смерть
22.06.2013
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область