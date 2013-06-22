Никифорова (Степаненко) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Степаненко) Галина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1949

Дата смерти

22.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1949

Отец: Степаненко Павел Иванович

Мать: Степаненко (Ткаченко) Ольга Игнатьевна

Рождение ребёнка
05.01.1972

Сын: Никифоров Сергей Петрович

Отец ребёнка: Никифоров Пётр Федорович

Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.01.1976

Сын: Никифоров Пётр Петрович

Отец ребёнка: Никифоров Пётр Федорович

Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.01.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров Пётр Федорович

Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
22.06.2013
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

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