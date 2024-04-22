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Дубов Георгий (Егор) Иванович

Место рождения

Сабуры, Завражьинская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Дубов Иван

Мать: не указана

Сабуры, Завражьинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
01.09.1907

Сын: Дубов Константин Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Константиновский, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Дубов Леонид Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Зарницино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубова Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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