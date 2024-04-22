Дубов Георгий (Егор) Иванович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Дубов Иван
Рождение ребёнка
01.09.1907
Сын: Дубов Константин Георгиевич
Константиновский, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1915
Зарницино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно