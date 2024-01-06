Бжадуг Маруан
мужской, родился 25.05.1968
Супруги
Бжадуг (Кармановская) Оксана Борисовна03.01.1970 г.р.
Дети
Бжадуг Алина22.08.2002 г.р.
Бжадуг Адель01.12.2004 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.2002
Дочь: Бжадуг Алина
Мать ребёнка: Бжадуг (Кармановская) Оксана Борисовна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.12.2004
Сын: Бжадуг Адель
Мать ребёнка: Бжадуг (Кармановская) Оксана Борисовна