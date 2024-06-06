Кузьмина Яна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьмин Владимир
Мать: Кузьмина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Носов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башмакова Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Носов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носов Артём Александрович
Отец ребёнка: Носов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Носов Александр