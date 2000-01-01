Торунов Тимофей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1895
Дата смерти11.10.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1922
Рождение ребёнка
03.06.1928
Рождение ребёнка
28.11.1930
Рождение ребёнка
25.08.1932
Рождение ребёнка
04.08.1937
Россия
Рождение ребёнка
08.03.1939
Смерть
11.10.1949