Торунов Тимофей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торунов Тимофей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1895

Дата смерти

11.10.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Торунова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
03.06.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Торунова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
28.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Торунова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
25.08.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Торунова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
04.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Торунова Анна Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
08.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Торунова Анна Васильевна

Смерть
11.10.1949
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