Уденко (Зеленовская) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уденко (Зеленовская) Галина Александровна

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Место рождения

Нижегородская область

Дата рождения

28.11.1945

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1945

Отец: Зеленовский Александр Павлович

Мать: не указана

Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.02.1967

Сын: Уденко Владимир Петрович

Отец ребёнка: Уденко Петр Владимирович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.12.1968

Сын: Уденко Александр Петрович

Отец ребёнка: Уденко Петр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уденко Петр Владимирович

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