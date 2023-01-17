Уденко (Зеленовская) Галина Александровна
Место рожденияНижегородская область
Дата рождения28.11.1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1945
Отец: Зеленовский Александр Павлович
Мать: не указана
Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.02.1967
Отец ребёнка: Уденко Петр Владимирович
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.12.1968
Сын: Уденко Александр Петрович
Отец ребёнка: Уденко Петр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно