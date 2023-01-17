Неворотова Агафия Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неворотова Агафия Ермиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1833

Дочь: Настасья Афанасьевна

Отец ребёнка: Неворотов Афанасий Захарович

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ирина Афанасьевна

Отец ребёнка: Неворотов Афанасий Захарович

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Неворотов Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Неворотов Афанасий Захарович

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Авдотья Афанасьевна

Отец ребёнка: Неворотов Афанасий Захарович

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
?.06.1850

Дочь: Ирина Афанасьевна

Отец ребёнка: Неворотов Афанасий Захарович

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неворотов Афанасий Захарович

Смерть
Неизвестно
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