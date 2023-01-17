Неворотова Агафия Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1833
Дочь: Настасья Афанасьевна
Отец ребёнка: Неворотов Афанасий Захарович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ирина Афанасьевна
Отец ребёнка: Неворотов Афанасий Захарович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Неворотов Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Неворотов Афанасий Захарович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Авдотья Афанасьевна
Отец ребёнка: Неворотов Афанасий Захарович
Рождение ребёнка
?.06.1850
Дочь: Ирина Афанасьевна
Отец ребёнка: Неворотов Афанасий Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно