Варивод Никон Аввакумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варивод Никон Аввакумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варивод Акилина Антоновна

Место жительства
1900 ст.
Казак Гарцевской волости Стародубского уезда Черниговской губернии.
Рождение ребёнка
10.04.1900 ст.

Дочь: Варивод Александра Никоновна

Мать ребёнка: Варивод Акилина Антоновна

Смерть
Неизвестно

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