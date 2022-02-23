Золотухин Богдан Артёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухин Богдан Артёмович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1996 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.2022

Отец: не указан

Мать: Рябова Золотухина Виктория Константиновна

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