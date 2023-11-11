Лепешин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лепешина Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Лепешина Слепова София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепешин Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Лепешина Слепова София
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лепешина Слепова София
Смерть
Неизвестно