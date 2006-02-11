Алтухов Николай Иванович
Место рожденияНиконово, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения06.05.1925
Дата смерти11.02.2006
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.05.1925
Отец: Алтухов Иван Макарович
Мать: Алтухова Анастасия
Никоново, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1952
Дочь: Алтухова Селезнева Вера Николаевна
Мать ребёнка: Алтухова Полина Филипповна
Никоново, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.02.1959
Дочь: Алтухова Чепрасова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Алтухова Полина Филипповна
Никоново, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
11.02.2006
Воронежская обл Верхнехавский район с.Никоново