Алтухов Николай Иванович 06.05.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алтухов Николай Иванович

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Место рождения

Никоново, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.05.1925

Дата смерти

11.02.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1925

Отец: Алтухов Иван Макарович

Мать: Алтухова Анастасия

Никоново, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алтухова Полина Филипповна

Рождение ребёнка
27.02.1952

Дочь: Алтухова Селезнева Вера Николаевна

Мать ребёнка: Алтухова Полина Филипповна

Никоново, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.02.1959

Дочь: Алтухова Чепрасова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Алтухова Полина Филипповна

Никоново, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
11.02.2006
Воронежская обл Верхнехавский район с.Никоново

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