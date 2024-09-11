Пономарев Трофим Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Трофим Никифорович

Пономарев Трофим Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономарев Никифор Фролович

Мать: Пономарева Фекла Федотовна 2

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
11.01.1849

Дочь: Пономарева Татьяна Трофимовна

Мать ребёнка: Пономарева Марфа Ивановна

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.11.1850

Дочь: Пономарева Варвара Трофимовна

Мать ребёнка: Пономарева Марфа Ивановна

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.03.1852

Сын: Пономарев Никифор Трофимович

Мать ребёнка: Пономарева Марфа Ивановна

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1853

Сын: Пономарев Георгий Трофимович

Мать ребёнка: Пономарева Марфа Ивановна

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.05.1856

Дочь: Пономарева Акилина Трофимовна

Мать ребёнка: Пономарева Марфа Ивановна

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Воспреемники: крестьянин Данило Сильвестрович Пономарев
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.