Катов-Мухин Захар Михайлович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Катов-Мухин Степан Захарович
Мать ребёнка: Катова-Мухина Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Катов-Мухин Никита Захарович
Мать ребёнка: Катова-Мухина Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Катов-Мухин Трифон Захарович
Мать ребёнка: Катова-Мухина Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Катова-Мухина Матрена Захаровна
Мать ребёнка: Катова-Мухина Пелагея Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно