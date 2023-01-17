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Катов-Мухин Захар Михайлович

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Место рождения

Петровское, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровское, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Катов-Мухин Степан Захарович

Мать ребёнка: Катова-Мухина Пелагея Дмитриевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Катов-Мухин Никита Захарович

Мать ребёнка: Катова-Мухина Пелагея Дмитриевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Катов-Мухин Трифон Захарович

Мать ребёнка: Катова-Мухина Пелагея Дмитриевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Катова-Мухина Матрена Захаровна

Мать ребёнка: Катова-Мухина Пелагея Дмитриевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катова-Мухина Пелагея Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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