Розалиев (Алексеевский) Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розалиев (Алексеевский) Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

21.08.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Алексеевский Семен Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
1847

Жена: Розалиева Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Розалиева Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Розалиева Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
С 1852 по 1853

Дочь: Розалиева Евлампия Николаевна

Мать ребёнка: Розалиева Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
С 1854 по 1855

Дочь: Розалиева Феоктиста Николаевна

Мать ребёнка: Розалиева Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Розалиева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Розалиева Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Розалиева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Розалиева Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
Между 1863 и 1864

Дочь: Розалиева Александра Николаевна

Мать ребёнка: Розалиева Евдокия Максимовна

Смерть
21.08.1867

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