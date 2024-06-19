Розалиев (Алексеевский) Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти21.08.1867
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Алексеевский Семен Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
1847
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Розалиева Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Розалиева Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
С 1852 по 1853
Дочь: Розалиева Евлампия Николаевна
Мать ребёнка: Розалиева Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
С 1854 по 1855
Дочь: Розалиева Феоктиста Николаевна
Мать ребёнка: Розалиева Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Розалиева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Розалиева Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Розалиева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Розалиева Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Между 1863 и 1864
Дочь: Розалиева Александра Николаевна
Мать ребёнка: Розалиева Евдокия Максимовна
Смерть
21.08.1867