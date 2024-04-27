Lõokene Ann Löokenne 15.03.1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Lõokene Ann Löokenne

Место рождения

Kembi

Дата рождения

15.03.1783

Дата смерти

22.01.1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Kembi
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1803

Муж: Umbleja Kotre

Рождение ребёнка
23.01.1811

Дочь: Kärson (Lõokene) Kirstin Kerson

Отец ребёнка: Umbleja Kotre

Umbleja e. Kraawmeistre
Смерть
22.01.1867
Hansi

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