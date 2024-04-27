Lõokene Ann Löokenne
Место рожденияKembi
Дата рождения15.03.1783
Дата смерти22.01.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Kembi
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1803
Муж: Umbleja Kotre
Рождение ребёнка
23.01.1811
Дочь: Kärson (Lõokene) Kirstin Kerson
Отец ребёнка: Umbleja Kotre
Umbleja e. Kraawmeistre
Смерть
22.01.1867
Hansi