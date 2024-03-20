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Simon Curt Salomon
Simon Curt Salomon
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1886
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Simon Georg
1858 г.р.
Мать
Simon (Josephi) Anna
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец:
Simon Georg
Мать:
Simon Anna
Смерть
Неизвестно
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