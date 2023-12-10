Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Овсянникова (Гаврилова) Надежда Михайловна
Овсянникова (Гаврилова) Надежда Михайловна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.03.1937
Пол
Женский
Отец
Гаврилов Михаил Игнатьевич
Мать
Гаврилова (Иванова) Евдокия Емельяновна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1937
Отец:
Гаврилов Михаил Игнатьевич
Мать:
Гаврилова Евдокия Емельяновна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия