Овсянникова (Гаврилова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвсянникова (Гаврилова) Надежда Михайловна

Овсянникова (Гаврилова) Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1937

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1937

Отец: Гаврилов Михаил Игнатьевич

Мать: Гаврилова Евдокия Емельяновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close