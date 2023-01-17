Галиев Гариф Закирович
Место рождения
Дата рождения10.05.1903
Дата смерти22.03.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1946 по 1985
Место жительства
Неизвестно
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.03.1985