Галиев Гариф Закирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалиев Гариф Закирович

Галиев Гариф Закирович

avatar

Место рождения

Урманаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.05.1903

Дата смерти

22.03.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Урманаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1946 по 1985
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.03.1985
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close