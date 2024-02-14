Абсалямов Мансур Насыйрович (Насырович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбсалямов Мансур Насыйрович (Насырович)

Абсалямов Мансур Насыйрович (Насырович)

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова (Ахметова) Роза Абдулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова (Ахметова) Роза Абдулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абсалямов Юнир Мансурович

Мать ребёнка: Абсалямова (Ахметова) Роза Абдулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абсалямов Набиль Мансурович

Мать ребёнка: Абсалямова (Ахметова) Роза Абдулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова (Ахметова) Роза Абдулловна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.