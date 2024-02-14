Абсалямов Мансур Насыйрович (Насырович)
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абсалямова (Ахметова) Роза Абдулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абсалямова (Ахметова) Роза Абдулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абсалямов Юнир Мансурович
Мать ребёнка: Абсалямова (Ахметова) Роза Абдулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абсалямов Набиль Мансурович
Мать ребёнка: Абсалямова (Ахметова) Роза Абдулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно