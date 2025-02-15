Емельянов Иван Петрович 12.04.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Емельянов Иван Петрович

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Место рождения

Борисовка, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

12.04.1880

Дата смерти

20.06.1940

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1880

Отец: Емельянов Петр

Мать: Емельянова Жена

Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова (Будкина) Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селезнёва (Емельянова) Клавдия

Мать ребёнка: Емельянова (Будкина) Евгения

Рождение ребёнка
20.06.1906

Дочь: Котова (Емельянова) Мария

Мать ребёнка: Емельянова (Будкина) Евгения

Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Мотавка, Семеновский уезд, Контауровская волость
Рождение ребёнка
18.08.1909

Сын: Емельянов Иван

Мать ребёнка: Емельянова (Будкина) Евгения

Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Пряхина (Емельянова) Екатерина

Мать ребёнка: Емельянова (Будкина) Евгения

Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.12.1916

Дочь: (Емельянова) Валентина

Мать ребёнка: Емельянова (Будкина) Евгения

Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Емельянов Александр

Мать ребёнка: Емельянова (Будкина) Евгения

Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Смерть
20.06.1940
Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Мотавка, Семеновский уезд, Контауровская волость

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