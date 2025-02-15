Емельянов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения12.04.1880
Дата смерти20.06.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1880
Отец: Емельянов Петр
Мать: Емельянова Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селезнёва (Емельянова) Клавдия
Мать ребёнка: Емельянова (Будкина) Евгения
Рождение ребёнка
20.06.1906
Дочь: Котова (Емельянова) Мария
Мать ребёнка: Емельянова (Будкина) Евгения
Мотавка, Семеновский уезд, Контауровская волость
Рождение ребёнка
18.08.1909
Сын: Емельянов Иван
Мать ребёнка: Емельянова (Будкина) Евгения
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Пряхина (Емельянова) Екатерина
Мать ребёнка: Емельянова (Будкина) Евгения
Рождение ребёнка
05.12.1916
Дочь: (Емельянова) Валентина
Мать ребёнка: Емельянова (Будкина) Евгения
Рождение ребёнка
1921
Сын: Емельянов Александр
Мать ребёнка: Емельянова (Будкина) Евгения
Смерть
20.06.1940
Мотавка, Семеновский уезд, Контауровская волость