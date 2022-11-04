Лебедева Клеопатра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Лебедев Илья
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Лебедев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Мария Ильинична
Отец ребёнка: Лебедев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Иван Ильич
Отец ребёнка: Лебедев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Елена Ильинична
Отец ребёнка: Лебедев Илья
Смерть
Неизвестно