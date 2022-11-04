Лебедева Клеопатра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Клеопатра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Лебедев Константин Ильич

Отец ребёнка: Лебедев Илья

Рождение ребёнка
1899

Сын: Лебедев Николай Ильич

Отец ребёнка: Лебедев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Мария Ильинична

Отец ребёнка: Лебедев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Иван Ильич

Отец ребёнка: Лебедев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Елена Ильинична

Отец ребёнка: Лебедев Илья

Смерть
Неизвестно
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