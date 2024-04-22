Сухинина (Елистратова) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухинина (Елистратова) Зинаида Михайловна

Место рождения

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область

Дата рождения

30.09.1937

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1937

Отец: Елистратов Михаил Аристархович

Мать: Елистратова Анна Дмитриевна (Димитриевна)

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
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