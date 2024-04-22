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Сухинина (Елистратова) Зинаида Михайловна
Сухинина (Елистратова) Зинаида Михайловна
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Древо
Место рождения
Малая Владимировка
, Бескарагайский район, Абайская область
Дата рождения
30.09.1937
Пол
Женский
Отец
Елистратов Михаил Аристархович
1903 г.р.
Мать
Елистратова (Овсянникова) Анна Дмитриевна (Димитриевна)
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1937
Отец:
Елистратов Михаил Аристархович
Мать:
Елистратова Анна Дмитриевна (Димитриевна)
Малая Владимировка
, Бескарагайский район, Абайская область
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