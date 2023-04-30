Леногова нина николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леногова нина николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

сл
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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