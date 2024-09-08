Мельников Николай Дмитриевич
Место рождениядеревня Долгово, Кайлинской волости, Томской губернии
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Солдатова (Мельникова) Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Мельникова (Шелковникова) Васса Кирилловна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мельников Спиридон Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно