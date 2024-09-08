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Мельников Николай Дмитриевич

Место рождения

деревня Долгово, Кайлинской волости, Томской губернии

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Мельников Дмитрий Титович

Мать: Мельникова Агриппина Саввишна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова (Шелковникова) Васса Кирилловна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Солдатова (Мельникова) Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Мельникова (Шелковникова) Васса Кирилловна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мельников Спиридон Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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