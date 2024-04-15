(Белокур Или Пархоменко) Любовь Ивановна Или Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белокур Или Пархоменко) Любовь Ивановна Или Семеновна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

17.09.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1895 ст.

Отец: не указан

Мать: Кушнирова Наталия Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3YB-J?i=982&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
17.09.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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