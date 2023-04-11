Борискин Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борискин Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борискина (Курганова) Евдокия Васильевна

Беринговский, Анадырский муниципальный район, Чукотский автономный округ
Смерть
Неизвестно

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