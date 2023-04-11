Борискин Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борискина (Курганова) Евдокия Васильевна
Беринговский, Анадырский муниципальный район, Чукотский автономный округ
Смерть
Неизвестно