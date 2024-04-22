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Морозов Михаил

Место рождения

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Морозов ?

Мать: не указана

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Морозов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Павел Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Раиса Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Евстолия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Нина Тимофеевна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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