Морозов Михаил
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Морозов ?
Рождение ребёнка
1901
Сын: Морозов Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Евстолия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Нина Тимофеевна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Геннадий Михайлович
Смерть
Неизвестно