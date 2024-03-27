Миронов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1893

Дочь: Белоглазова Мария Петровна

Мать ребёнка: Миронова Дарья

с. Васильевка, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Миронова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груня

Мать ребёнка: Миронова Дарья

Смерть
Неизвестно
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