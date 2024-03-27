Миронов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1893
Дочь: Белоглазова Мария Петровна
Мать ребёнка: Миронова Дарья
с. Васильевка, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Миронова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груня
Мать ребёнка: Миронова Дарья
Смерть
Неизвестно