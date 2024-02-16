Монгуш Дыдыраш-оол Балданович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Монгуш Балдан
Рождение ребёнка
1965
Сын: Монгуш Эдуард Дыдыраш-оолович
Мать ребёнка: Монгуш Ычыкаа Албай-ооловна
Рождение ребёнка
1967
Сын: Монгуш Вадим Дыдыраш-оолович
Мать ребёнка: Монгуш Ычыкаа Албай-ооловна
Рождение ребёнка
1968
Сын: Монгуш Альберт Дыдыраш-оолович
Мать ребёнка: Монгуш Ычыкаа Албай-ооловна
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Монгуш Снежана Дыдыраш-ооловна
Мать ребёнка: Монгуш Ычыкаа Албай-ооловна
Бракосочетание
Неизвестно