Монгуш Дыдыраш-оол Балданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монгуш Дыдыраш-оол Балданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Монгуш Балдан

Мать: Ондар Чолдак-Анай Шаажан-Хооевна

Рождение ребёнка
1965

Сын: Монгуш Эдуард Дыдыраш-оолович

Мать ребёнка: Монгуш Ычыкаа Албай-ооловна

Рождение ребёнка
1967

Сын: Монгуш Вадим Дыдыраш-оолович

Мать ребёнка: Монгуш Ычыкаа Албай-ооловна

Рождение ребёнка
1968

Сын: Монгуш Альберт Дыдыраш-оолович

Мать ребёнка: Монгуш Ычыкаа Албай-ооловна

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Монгуш Снежана Дыдыраш-ооловна

Мать ребёнка: Монгуш Ычыкаа Албай-ооловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монгуш Ычыкаа Албай-ооловна

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