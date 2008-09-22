Живернюк Александр Николаевич 11.04.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Живернюк Александр Николаевич

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Место рождения

Золотое

Дата рождения

11.04.1951

Дата смерти

22.09.2008

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1951

Отец: Живернюк Николай (Микола) Яковлевич

Мать: Живернюк (Лысакова) Акулина Ильична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.09.2008
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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