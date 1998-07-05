Гусев Василий Михайлович
Место рожденияАзербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Дата рождения13.05.1924
Дата смерти05.07.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1924
Отец: Гусев Михаил Егорович
Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Рождение ребёнка
29.01.1946
Сын: Вяткин Петр Петрович
Мать ребёнка: Гусева Анастасия Панфоровна
Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Рождение ребёнка
Около 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья
Украина
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Гусева Анастасия Панфоровна
Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Рождение ребёнка
09.05.1952
Дочь: Чурбакова Стефанида Васильевна
Мать ребёнка: Гусева Анастасия Панфоровна
Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Рождение ребёнка
18.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Анастасия Панфоровна
Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Гусева Анастасия Панфоровна
Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Рождение ребёнка
04.12.1956
Мать ребёнка: Гусева Анастасия Панфоровна
Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Рождение ребёнка
1958
Мать ребёнка: Гусева Анастасия Панфоровна
Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Гусева Анастасия Панфоровна
Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Смерть
05.07.1998
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск, с. Юца