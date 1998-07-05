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Гусев Василий Михайлович

Место рождения

Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы

Дата рождения

13.05.1924

Дата смерти

05.07.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1924

Отец: Гусев Михаил Егорович

Мать: Гусева Степанида Михайловна

Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Рождение ребёнка
29.01.1946

Сын: Вяткин Петр Петрович

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Панфоровна

Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Украина
Бракосочетание
1949

Жена: Гусева Анастасия Панфоровна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Панфоровна

Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Рождение ребёнка
09.05.1952

Дочь: Чурбакова Стефанида Васильевна

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Панфоровна

Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Рождение ребёнка
18.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Панфоровна

Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Рождение ребёнка
1954

Сын: Гусев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Панфоровна

Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Рождение ребёнка
04.12.1956

Сын: Гусев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Панфоровна

Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Рождение ребёнка
1958

Сын: Гусев Егор Васильевич

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Панфоровна

Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Панфоровна

Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Смерть
05.07.1998
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск, с. Юца
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