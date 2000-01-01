Останин Никифор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останин Никифор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1783

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Останин Пётр Иванович

Мать: Останина Фёкла Дементева

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Останина Ефимия Иванова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа Никифоровна

Мать ребёнка: Останина Ефимия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Ефимия Иванова

Смерть
После 1783
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