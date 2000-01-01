Останин Никифор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Останин Пётр Иванович
Мать: Останина Фёкла Дементева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Останина Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: Останина Ефимия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Останина Ефимия Иванова
Смерть
После 1783