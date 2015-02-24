Иванов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Николай Николаевич

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Место рождения

с. Даниловка, Казахская ССР.

Дата рождения

15.05.1945

Дата смерти

24.02.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
15.05.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Даниловка, Казахская ССР.
Рождение ребёнка
29.10.1968

Сын: Иванов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Глухов, Сумська область
Рождение ребёнка
03.06.1981

Сын: Иванов Денис Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Г. Аркалык, Тургайская область, Казахская ССР
Смерть
24.02.2015
Лангепас, город Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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