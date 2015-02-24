Иванов Николай Николаевич
Место рожденияс. Даниловка, Казахская ССР.
Дата рождения15.05.1945
Дата смерти24.02.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Даниловка, Казахская ССР.
Рождение ребёнка
29.10.1968
Мать ребёнка: не указана
Глухов, Сумська область
Рождение ребёнка
03.06.1981
Мать ребёнка: не указана
Г. Аркалык, Тургайская область, Казахская ССР
Смерть
24.02.2015
Лангепас, город Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра