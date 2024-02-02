Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Андрей
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)
Дочь: Рыжова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)
Сын: Василий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)
Дочь: Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)
Дочь: Анисия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)
Дочь: Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)
Сын: Петр Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)
Сын: Иоанн Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)
Сын: Павел Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)
Сын: Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)
Сын: Егор Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)