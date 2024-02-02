Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)

Рождение ребёнка
18.12.1883

Дочь: Рыжова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)

Рождение ребёнка
1886

Сын: Василий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)

Рождение ребёнка
11.09.1888

Дочь: Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анисия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)

Рождение ребёнка
15.05.1894

Дочь: Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)

Рождение ребёнка
1896

Сын: Петр Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Антонович (1855)

Смерть
Неизвестно
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