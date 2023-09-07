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Якубова Любовь Ивановна

Место рождения

Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1953

Отец: Якубов Иван

Мать: Синельникова Марина Дмитриевна

Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1972

Муж: Иваков Павел Васильевич

Рождение ребёнка
26.12.1973

Дочь: Ивакова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Иваков Павел Васильевич

Рождение ребёнка
20.06.1979

Сын: Иваков Владимир Павлович

Отец ребёнка: Иваков Павел Васильевич

Рождение ребёнка
03.09.1986

Сын: Якубов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Меркулов Николай Максимович

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