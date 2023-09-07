Якубова Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.07.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1953
Отец: Якубов Иван
Бракосочетание
1972
Рождение ребёнка
26.12.1973
Дочь: Ивакова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Иваков Павел Васильевич
Рождение ребёнка
20.06.1979
Отец ребёнка: Иваков Павел Васильевич
Рождение ребёнка
03.09.1986
Сын: Якубов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Меркулов Николай Максимович