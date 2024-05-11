Мостовская (Соснина) Ксения Стефановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мостовская (Соснина) Ксения Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1914

Дочь: Мостовская Антонина Романовна

Отец ребёнка: Мостовский Роман Петрович

Мухоршибирь, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно

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