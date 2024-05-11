Мостовская (Соснина) Ксения Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1914
Дочь: Мостовская Антонина Романовна
Отец ребёнка: Мостовский Роман Петрович
Мухоршибирь, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно