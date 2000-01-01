Федотовская Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Федотовский Григорий Евсевьев
Отец ребёнка: Федотовский Евсевий Афанасьев
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Федотовский Иван Евсевьев
Отец ребёнка: Федотовский Евсевий Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно