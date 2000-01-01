Федотовская Евдокия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотовская Евдокия Григорьева

Федотовская Евдокия Григорьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Федотовский Григорий Евсевьев

Отец ребёнка: Федотовский Евсевий Афанасьев

Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Федотовский Иван Евсевьев

Отец ребёнка: Федотовский Евсевий Афанасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотовский Евсевий Афанасьев

Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close