Флоров Иван Акиньфевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флоров Иван Акиньфевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1857 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Флорова Екатерина Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.07.1874

Сын: Флоров Пётр Иванович

Мать ребёнка: Флорова Екатерина Семёновна

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.08.1885

Сын: Флоров Василий Иванович

Мать ребёнка: Флорова Екатерина Семёновна

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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