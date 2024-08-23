Флоров Иван Акиньфевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1874
Сын: Флоров Пётр Иванович
Мать ребёнка: Флорова Екатерина Семёновна
Рождение ребёнка
06.08.1885
Мать ребёнка: Флорова Екатерина Семёновна
Смерть
Неизвестно