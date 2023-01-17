Полунина (Исаева) Анна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1886 ст.
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Полунин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1897 ст.
Дочь: Денисова Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Полунин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1899 ст.
Сын: Полунин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Полунин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
12.09.1901 ст.
Дочь: Ефимия Сергеевна
Отец ребёнка: Полунин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
13.02.1904 ст.
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Полунин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
08.02.1910 ст.
Сын: Полунин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Полунин Сергей Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астахова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Полунин Сергей Васильевич