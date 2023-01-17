Полунина (Исаева) Анна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина (Исаева) Анна Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.10.1886 ст.

Муж: Полунин Сергей Васильевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Полунин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Полунин Сергей Васильевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: Денисова Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Полунин Сергей Васильевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1899 ст.

Сын: Полунин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Полунин Сергей Васильевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
12.09.1901 ст.

Дочь: Ефимия Сергеевна

Отец ребёнка: Полунин Сергей Васильевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
13.02.1904 ст.

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Полунин Сергей Васильевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
08.02.1910 ст.

Сын: Полунин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Полунин Сергей Васильевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астахова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Полунин Сергей Васильевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
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