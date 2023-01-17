Калужинова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Калужинов Даниил

Отец ребёнка: Калужинов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Калужинов Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Калужинов Григорий Иванович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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