Гендрикова (Зверева) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГендрикова (Зверева) Анна Александровна

Гендрикова (Зверева) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1864

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Граф Гендриков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гендриков Александр Иванович

Отец ребёнка: Граф Гендриков Иван Сергеевич

Смерть
1864
Похороны
Неизвестно
Графское, Харківська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close