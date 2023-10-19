Гендрикова (Зверева) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Граф Гендриков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гендриков Александр Иванович
Отец ребёнка: Граф Гендриков Иван Сергеевич
Смерть
1864
Похороны
Неизвестно
Графское, Харківська область