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Шарифжан Кызы Гайнибя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

13.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1915

Дочь: Эксанова Ханифя

Отец ребёнка: Ислам Улы Андержан

Рождение ребёнка
20.01.1920

Дочь: Ималетдинова Жомабикя (Жюмайбикя)

Отец ребёнка: Ислам Улы Андержан

Рождение ребёнка
22.09.1923

Дочь: Невмянова Халимя

Отец ребёнка: Ислам Улы Андержан

Рождение ребёнка
1926

Сын: Андержанов Юсип

Отец ребёнка: Ислам Улы Андержан

Рождение ребёнка
?.09.1930

Сын: Андержанов Муртаза

Отец ребёнка: Ислам Улы Андержан

Рождение ребёнка
13.12.1933

Дочь: Казакова Фариха

Отец ребёнка: Ислам Улы Андержан

Андреевка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
13.04.1959
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