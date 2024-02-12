Шарифжан Кызы Гайнибя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти13.04.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.02.1915
Дочь: Эксанова Ханифя
Отец ребёнка: Ислам Улы Андержан
Рождение ребёнка
20.01.1920
Дочь: Ималетдинова Жомабикя (Жюмайбикя)
Отец ребёнка: Ислам Улы Андержан
Рождение ребёнка
22.09.1923
Дочь: Невмянова Халимя
Отец ребёнка: Ислам Улы Андержан
Рождение ребёнка
1926
Сын: Андержанов Юсип
Отец ребёнка: Ислам Улы Андержан
Рождение ребёнка
?.09.1930
Сын: Андержанов Муртаза
Отец ребёнка: Ислам Улы Андержан
Рождение ребёнка
13.12.1933
Дочь: Казакова Фариха
Отец ребёнка: Ислам Улы Андержан
Андреевка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
13.04.1959