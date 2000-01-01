Боровков Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смерти1781
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Боровков Прокофий Spiridovich
Мать: Боровкова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Бородина Матрёна
Мать ребёнка: Боровкова Марфа Самойловна
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Боровков Василий
Мать ребёнка: Боровкова Марфа Самойловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Меньшая
Мать ребёнка: Боровкова Марфа Самойловна
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
1781