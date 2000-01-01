Боровков Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Емельян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Боровков Прокофий Spiridovich

Мать: Боровкова Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Бородина Матрёна

Мать ребёнка: Боровкова Марфа Самойловна

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Боровков Василий

Мать ребёнка: Боровкова Марфа Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Меньшая

Мать ребёнка: Боровкова Марфа Самойловна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
1781
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