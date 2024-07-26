Иконникова Е(влампия) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самодуров Алексей Абрамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иконников Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Иконников Филипп Иванович
Бракосочетание
1812
Рождение ребёнка
1815
Сын: Иконников Николай Филиппович
Отец ребёнка: Иконников Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Иконников Иван Филиппович
Отец ребёнка: Иконников Филипп Иванович
Смерть
Неизвестно