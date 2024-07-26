Иконникова Е(влампия) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иконникова Е(влампия) Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самодуров Алексей Абрамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иконников Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Иконников Филипп Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
1812

Муж: Иконников Филипп Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Иконников Николай Филиппович

Отец ребёнка: Иконников Филипп Иванович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Иконников Иван Филиппович

Отец ребёнка: Иконников Филипп Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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