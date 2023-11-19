Ноздрачев Митрофан Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Ноздрачев Спиридон Самуйлович
Мать: Зеновья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ноздрачева Евдокия
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ноздрачев Яков Митрофанович
Мать ребёнка: Ноздрачева Евдокия
Плотниково, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно