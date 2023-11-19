Ноздрачев Митрофан Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ноздрачев Митрофан Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Ноздрачев Спиридон Самуйлович

Мать: Зеновья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ноздрачева Евдокия

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ноздрачев Яков Митрофанович

Мать ребёнка: Ноздрачева Евдокия

Плотниково, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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