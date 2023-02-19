Попов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овладеева Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Попова Аграфена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова Аграфена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Аграфена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пургина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Попова Аграфена Петровна
Смерть
Неизвестно