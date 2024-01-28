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Алаева (Груздева) Дарья Александровна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1819 или 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 или 1820

Отец: Груздев Александр Иванович

Мать: Груздева Дарья Михайловна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алаев Иван Федорович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Алаева) Олимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Алаев Иван Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Алаева) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Алаев Иван Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Алаева) Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Алаев Иван Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Алаева) Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Алаев Иван Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Алаева) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Алаев Иван Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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