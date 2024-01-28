Алаева (Груздева) Дарья Александровна
Место рождения
Дата рождения1819 или 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 или 1820
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алаев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Алаева) Олимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Алаев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Алаева) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Алаев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Алаева) Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Алаев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Алаева) Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Алаев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Алаева) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Алаев Иван Федорович
Смерть
Неизвестно