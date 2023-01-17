Крючкова Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1924

Дата смерти

16.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1924

Отец: Крючков Александр

Мать: Медвецкая Парасковья (Павла) Кондратьевна

Рождение ребёнка
01.11.1947

Дочь: Попкова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Попков Владимир Георгиевич

Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1950

Дочь: Попкова Вера Владимировна

Отец ребёнка: Попков Владимир Георгиевич

Ош, Кыргызская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попков Владимир Георгиевич

Смерть
16.10.1990
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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