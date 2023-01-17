Крючкова Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1924
Дата смерти16.10.1990
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1924
Рождение ребёнка
01.11.1947
Дочь: Попкова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Попков Владимир Георгиевич
Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1950
Дочь: Попкова Вера Владимировна
Отец ребёнка: Попков Владимир Георгиевич
Ош, Кыргызская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.1990
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния